Anunciaremos hedge cambial na semana que vem, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 8:02 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 21, que o novo hedge cambial, adequado à legislação brasileira, será anunciado na semana que vem. Haddad reiterou que o instrumento ajuda a mitigar a variação cambial e não tem nenhuma relação com intervenção no câmbio.”Vai ser bem vista a ideia de que nós vamos alongar o horizonte para que o investidor visualize o cenário da taxa de câmbio e tenha segurança em investir no Brasil”, disse o ministro em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da GloboNews exibida na noite desta quarta-feira, 21. O projeto do novo hedge conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), segundo Haddad.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias