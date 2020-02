ANTT revisa tarifa de pedágio da BR-116/RJ/SP, administrada pela Nova Dutra

Brasília, 6 – A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a revisão das tarifas de pedágio da BR-116/RJ/SP, administrada pela concessionária Nova Dutra, o que resultou numa redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio em todas as praças. A deliberação está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 6.

As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado, 8.

De acordo com as tabelas, a tarifa básica de pedágio reajustada passa de R$ 15,20 para R$ 14,40 nas praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha); de R$ 3,70 para R$ 3,50, na praça de Arujá e cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,70 para R$ 6,30, na praça de pedágio de Jacareí e cabines avançadas de Jacareí. A alteração nos valores é decorrente da 24ª revisão ordinária, 15ª revisão extraordinária e do reajuste.

Segundo nota divulgada pela ANTT, os principais itens que impactaram na redução tarifária foram: redução do valor da Manutenção do Pavimento – reequilíbrio feito em função da Lei nº 13.103/2015 (Lei dos Caminhoneiros); e redução do valor de elaboração de projeto executivo relativo à obra de Implantação de Acesso Manuel Alonso km 215 + 400.