ANTT: Leilão para concessão da BR-381/MG não recebeu propostas e certame é adiado

A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e o Ministério dos Transportes comunicaram que o projeto de concessão da BR-381/MG, cujo leilão estava previsto para esta sexta-feira, 24, não obteve propostas.

Com isso, a ANTT e o Ministério dos Transportes trabalham para “reposicionar” o projeto e levá-lo a leilão no primeiro semestre de 2024. “Vamos retomar o diálogo com o Tribunal de Contas da União (TCU) a fim de criar as condições necessárias para viabilizar o investimento privado”, disse a ANTT.

O prazo para a entrega dos envelopes pelos proponentes terminou ao meio-dia de hoje. Essa é a terceira tentativa de leiloar o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. As anteriores ocorreram em 2013 e 2022.

De acordo com o edital aprovado, a Sistema Rodoviário da BR-381, em Minas Gerais, consiste em um trecho de 304 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-116/451, no município de Governador Valadares, e o entroncamento com a BR-262, na capital Belo Horizonte.

A concessão, que teve o leilão programado para esta sexta-feira cancelado, teria duração de 30 anos e, segundo a ANTT, os investimentos ultrapassam R$ 10 bilhões.

