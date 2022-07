ANTT atualiza piso mínimo de frete rodoviário com reajuste médio de 0,87% a 1,96%

Brasília, 19 – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta terça-feira, 19, nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário, com reajuste médio que vai de 0,87% a 1,96%. A atualização se dá pela regra legal de que a agência reguladora deve reajustar a tabela até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano.

O último reajuste ocorreu há menos de um mês, quando o órgão publicou reajustes médios de 7,06% a 8,99%. Naquela ocasião, no entanto, a alteração foi feita após ser constatada variação superior a 5% no preço do óleo diesel praticado na bomba dos postos de varejo no mercado nacional em relação aos valores de referência utilizados na tabela do frete anterior.

A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi instituída em 2018 pelo governo de Michel Temer, após greve nacional dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento do País. Os novos valores foram aprovados em reunião da diretoria da ANTT.

De acordo com o relatório chancelado nesta terça-feira, o reajuste médio para transporte rodoviário de carga/lotação foi de 1,96%. Para contratação apenas de veículo automotor de cargas, 1,51%. Já no transporte rodoviário de carga/lotação de alto desempenho, o reajuste médio foi registrado em 1,30%, e de 0,87% para contratação apenas do veículo automotor de carga de alto desempenho. As atualizações levam em conta, entre outros fatores, a aplicação do valor do diesel S10 de 7,583 reais por litro, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) para o período de 10/07/2022 a 16/07/2022.