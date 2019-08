ANTT aprova reajuste de pedágios da Autopista Fluminense

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reajustou as tarifas de pedágio da Concessionária Autopista Fluminense. Com a decisão, divulgada no Diário Oficial da União (DOU), a Tarifa Básica de Pedágio passará de R$ 5,50 para R$ 5,80 nas praças de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro.

Os novos valores entram em vigor na sexta-feira, 16.