Antony explica golaço em vitória da Seleção contra o Paraguai: ‘Quando eu chapo ali é difícil para o goleiro’ Jogador do Ajax entrou no segundo tempo e marcou um golaço. Atleta falou que está vivendo um sonho e salientou que não tem preferência por onde atuar: 'Quero ajudar'

Autor de um golaço na vitória da Seleção Brasileira sobre o Paraguai, nesta quinta-feira, o atacante Antony falou sobre o tento e também em relação ao seu momento após a partida. Segundo o jogador do Ajax, estar vestindo a Amarelinha é um sonho realizado.

– Estou muito feliz de fazer parte deste grupo, é um sonho que estou realizando. Com confiança do estafe e dos jogadores a gente vem conquistando grandes coisas. Quero continuar nesta lista, mas tem que trabalhar passo a passo, com humildade e seguir fazendo o papel no clube para que as coisas venham a acontecer naturalmente – afirmou o atleta.

Em relação ao gol, Antony brincou e disse que quando consegue acertar o chute de chapa fica difícil para o goleiro.

– Ontem mesmo eu estava treinando finalização e estava falando com Alisson, Casemiro e outros jogadores. Quando eu chapo ali, é um pouco difícil para o goleiro. Venho treinando bastante e graças a Deus eu fui feliz na jogada. Estou muito feliz pelo gol – disse.

Habituado a jogar pela direita, Antony entrou no segundo tempo, mas inicialmente foi escalado no lado esquerdo. O gol, no entanto, saiu quando trocou de lado. O jogador, porém, falou que está disposto a jogar em qualquer posição para ajudar.

– É uma questão do treinador. Na minha estreia eu marquei jogando pela esquerda. Eu não vejo problema (em atuar pela esquerda). É uma opção do professor Tite. Estou aqui para ajudar e para somar, e espero ajudar meus companheiros cada vez mais.

