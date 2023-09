Antony é afastado do Manchester United em comum acordo para responder acusações de agressão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 10:46 Compartilhe

O Manchester United divulgou uma nota oficial neste domingo, 10, informando que o atacante Antony irá ficar afastado dos treinamentos da equipe enquanto responde às acusações de agressão. A decisão foi tomada em comum acordo com o atleta de 23 anos, acusado de violência doméstica e ameaça pela ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, de 22 anos. O atleta alega inocência.

“Os jogadores que não participaram de partidas com suas seleções voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, a fim de responder às acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos”, divulgou o Manchester United.

Antony havia sido convocado por Fernando Diniz para as partidas da seleção brasileira contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas foi desconvocado após o caso ganhar repercussão. O jogador também divulgou uma nota oficial sobre o seu afastamento do time inglês em sua conta oficial no Instagram.

“Concordei com o United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Esta foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros de equipe e controvérsia desnecessária para o clube. Quero reiterar a minha inocência das coisas de que fui acusado, cooperarei plenamente com a polícia. Vou trabalhar para voltar a jogar o mais rápido possível”, publicou.

Gabriela Cavallin registrou um boletim de ocorrência contra Antony em junho deste ano na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. Na época, a DJ pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo o B.O, Antony teria jogado água, chutado, puxado o cabelo e dado uma cabeçada na ex-namorada, além de segurá-la pelos braços e jogá-la na cama.

Há cerca de duas semanas, Gabriela procurou a polícia de Manchester, na Inglaterra, e apresentou uma nova denúncia contra Antony. No inquérito, a DJ expõe imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, que teria deixado a influenciadora com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos. Ao site Uol, ela contou que foi ameaçada pelo jogador enquanto estava grávida do próprio atleta.

Antony concedeu entrevista sobre o tema pela primeira vez nesta sexta-feira ao programa Fofocalizando, do SBT. Ele comentou sobre as acusações da ex-namorada e os novos casos. “Tenho 100% de certeza de que nunca encostei em nenhuma mulher. Nunca agredi e nunca vou agredir. Tenho mãe e tenho irmã e violência contra mulher é uma coisa que não é certa. Tem de pagar com justiça”, disse o jogador.

Em nota, a defesa do jogador admite um “relacionamento conturbado” entre Antony e Gabriela. O comunicado menciona “desentendimentos, discussões, ofensas verbais mútuas, sempre movidas pela emoção”, mas nega agressões físicas. O texto é assinado pelos advogados Elaine Angel, Maurício de Carvalho Araújo e Theo Dias.

NOVOS CASOS

Outras duas mulheres também acusam Antony de agressão. O primeiro caso teria acontecido em maio de 2022, em São Paulo, enquanto o outro teria sido na Inglaterra, em outubro. A bancária Ingrid Lana relatou que foi para o país europeu a convite do próprio jogador para conversar sobre negócios particulares. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, disse ela à Record TV. Nenhum Boletim de Ocorrência referente ao caso foi registrado.

O outro caso é o da estudante de direito Rayssa de Freitas. Ela registrou B.O. após um desentendimento com o jogador depois de uma festa também em São Paulo. No documento, Rayssa informa que foi a uma casa noturna paulista e saiu de lá no carro de Antony. O automóvel era dirigido por ele. Ao lado, no carona, estava Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, atacante do Palmeiras. Antony saía com Mallu. Ainda no veículo havia o cabeleireiro de Antony, conhecido como Rafa Cortês. Rayssa relata ter sido agredida por Mallu, inicialmente, e depois por Antony. A vítima contou ter fugido do veículo, que partiu em alta velocidade. Na delegacia foram constatados os ferimentos em Rayssa. Também foi pedido um exame de corpo de delito ao IML.

Sobre o caso de Ingrid, a defesa do jogador prepara uma resposta oficial, mas nega o envolvimento e argumenta que a acusação “não preocupa”. Já sobre o caso de Rayssa, o Boletim de Ocorrência não teve prosseguimento judicial porque a vítima retirou a representação.

