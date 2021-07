Antony diz que expulsão prejudicou a Seleção Brasileira: ‘Se fosse onze contra onze seria diferente’ Atacante diz que cartão vermelho recebido por Douglas Luiz no início da partida foi prejudicial, mas já mira duelo de quarta, contra a Arábia Saudita, nos Jogos Olímpicos

Depois do empate da Seleção Brasileira com a Costa do Marfim pelos Jogos Olímpicos neste domingo, o atacante Antony afirmou que o Brasil foi prejudicado por ter ficado com um a menos logo cedo. O volante Douglas Luiz foi expulso com 15 minutos, e o atleta do Ajax disse que com ele em campo a situação seria diferente.

+ Veja a tabela e os jogos das Olimpíadas

– A gente não esperava ficar com um a menos no começo do jogo, é sempre muito difícil. A equipe deles é qualificada, e isso acabou nos prejudicando. Não tenho dúvidas de que onze contra onze seria diferente, mas tenho que parabenizar a garra e a vontade que todo o time teve – disse Antony à “Globo”.

+ ATUAÇÕES: Douglas Luiz é expulso no início, e recebe a menor nota; Brasil não consegue repetir boa atuação da estreia

Para Antony, agora é levantar a cabeça e pensar já na partida contra a Arábia Saudita, que fechará fase de grupos. O duelo acontece na próxima quarta-feira.

– A gente contava com a vitória hoje, mesmo sabendo da qualidade que a equipe adversária tinha. Agora é pensar e focar no próximo jogo, contra a Arábia Saudita, para que a gente consiga a classificação.

+ Aplicativo “LANCE! Resultados” está disponível para Android e iOS. Baixe agora!

VEJA O QUADRO DE MEDALHAS DOS JOGOS OLÍMPICOS

E MAIS:

Veja também