Antonius, Esfandiari, Ferguson…Veja os 11 finalistas do Hall da Fama Grandes nomes estão na disputa pela única vaga para o Salão da Fama do Pôquer. Nesta edição, a escolha será feita apenas pela votação dos próprios membros do Hall da Fama

Na quinta-feira (17), foi divulgada a lista dos 11 finalistas que disputam um lugar no Hall da Fama do Pôquer. Diferentemente dos anos anteriores, a atual edição nomeará apenas uma pessoa para o seleto grupo.

Os jogadores dominaram a lista com sete indicados: Patrick Antonius, Antonio Esfandiari, Chris Ferguson, Ted Forrest, Mike Mattusow, Eli Elezra e Huckleberry Seed. Os demais são Matt Savage, diretor executivo do WPT; Isai Scheinberg, fundador do site PokerStars, e a clássica dupla da transmissão da WSOP Lon McEachern e Norman Chad, que disputam como duo.

Outra mudança em relação às edições anteriores é que jornalistas não irão votar. Os responsáveis por eleger o próximo membro do Hall da Fama são os 31 membros vivos. O vencedor será a 59ª pessoa a ingressar no grupo.

O próximo membro do Hall da Fama do Pôquer será revelado no dia 30 de dezembro. A homenagem irá acontecer durante o heads-up final do Main Event da WSOP. Para ser um integrante deste selete grupo as pessoas precisam atender aos seguintes critérios:

– Os jogadores: ter no mínimo 40 anos, tenha jogado contra os melhores do mundo em uma grande competição, jogado no high stakes consistentemente bem e conquistando o respeito dos colegas.

– Não jogadores: tenha contribuído de forma relevante para o crescimento global e para o sucesso do poker com resultados positivos e indiscutíveis.

