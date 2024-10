Antônio Rueda vê disputa acirrada pela presidência Câmara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 9:57 Para compartilhar:

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou que vê uma disputa muito acirrada pela presidência da Câmara dos Deputados, contrariando o discurso de Ciro Nogueira (Progressistas) que deu como consenso entre os parlamentares a vitória de seu candidato Hugo Motta (Republicanos) pela cadeira de Arthur Lira (PP).

“Diferente de como o Ciro coloca, ele quer botar uma suposta consolidação do Hugo, mas eu não vejo essa consolidação”, disse Rueda, durante entrevista concedida nesta manhã à GloboNews. “Eu vejo essa consolidação, sim, lá no Senado, em torno do Davi Alcolumbre. E já lá na Câmara, eu vejo, sim, uma disputa muito acirrada entre o Antônio Brito, o Elmar e o próprio Hugo Motta”.

Para Rueda, a tese sobre o pretenso avanço de Motta rumo à presidência da Câmara pode ser contestada com base na postura do atual presidente do Congresso sobre o tema, que busca a articulação de uma candidatura de consenso para sucedê-lo no comando da Casa.

“O Arthur é um presidente muito experiente. Observe que ele disse que anunciaria em 30 de agosto e até hoje ele não anunciou o candidato dele. Então, ele de forma inteligente, vem buscando esse consenso. Ele não conseguiu o apoio formal dos demais partidos”, argumentou Rueda, destacando ainda: “Então é fato que existe essa disputa. É um fato que os três estão muito fortes. E o União segue firme com a candidatura do Elmar.”