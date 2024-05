António Oliveira deve ter volta de Paulinho ao meio-campo do Corinthians diante do América-RN

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 18:35 Para compartilhar:

Recuperado de uma tendinite patelar, o volante Paulinho deve ser a novidade do Corinthians para o confronto desta quarta-feira, diante do América-RN, em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O atleta participou normalmente da atividade com o grupo nesta segunda-feira.

O técnico António Oliveira vai aproveitar o treinamento desta terça-feira para avaliar as condições físicas do jogador. Caso não inicie como titular, ele deverá ser uma importante alternativa para o decorrer do confronto.

Esta segunda-feira também foi de trabalho no campo para Matheuzinho, Pedro Henrique e Diego Palacios. Eles estão entregues ao departamento médico e vêm treinando separadamente sob a supervisão da equipe de fisioterapia e de preparação física.

Palacios está em fase de reabilitação de uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. Já Matheuzinho, sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto Pedro Henrique trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

No trabalho realizado nesta segunda, António Oliveira promoveu um trabalho tático para ajustar a equipe e contou com a participação de nove atletas das categorias de base. O time deve atuar no 4-3-3 com Romero, Yuri Alberto e Wesley formando o setor ofensivo. Com mais liberdade para chegar à frente, Rodrigo Garro vai ter a missão de criar jogadas e também chegar mais próximo da área.

Após vencer o jogo de ida da terceira fase por 2 a 1, em Natal, o Corinthians recebe o América-RN nesta quarta-feira pelo confronto de volta com a vantagem de poder empatar para seguir na Copa do Brasil.