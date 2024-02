António Oliveira chega ao Corinthians para resgatar confiança do clube: ‘Proposta irrecusável’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O Corinthians apresentou neste sábado António Oliveira, ex-Cuiabá, como seu novo treinador. O português já estará em campo amanhã, na Neo Química Arena, para comandar a equipe no duelo contra a Portuguesa, na sétima rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva no CT alvinegro, o português elogiou o clube, destacando o Timão como um “colosso do futebol mundial” e afirmou que é “mais um novo corintiano que pretendo me consolidar dentro do bando de loucos”.

Questionado sobre enfrentar o momento ruim do alvinegro, que vem de cinco derrotas seguidas e está na zona do rebaixamento do Paulistão, o novo comandante respondeu já driblando a pressão: “Se eu quisesse zona de conforto, tinha ficado onde estava. Tinha muita gente no meu antigo clube que passou por aqui e, quanto mais falavam, mais vontade eu tinha de representar este grande clube.”

O técnico disse que a oportunidade de treinar o Corinthians não poderia passar e que o momento do clube exige menos palavras e mais ação para encerrar a sequência de cinco derrotas no Paulistão. “É um desafio e tenho ciência da minha capacidade, confio muito nos jogadores e temos que respeitar o potencial deles. Vamos resgatar o melhor deles porque não desaprenderam de jogar. Tenho confiança inabalável neles. Eles são os grandes artistas. Vamos voltar àqueles momentos mais gloriosos, mas nessa altura é falar pouco e os resultados que vão falar mais alto – disse o treinador.”

Com apenas dois dias de treinos antes da estreia pelo clube, António Oliveira admitiu que deve fazer mudanças no time titular e que a preparação para enfrentar a Portuguesa foi uma corrida contra o tempo, mas que deve optar nesse momento por manter a formação que o caracteriza em seus trabalhos anteriores, no esquema 4-3-3.

“Tentamos quase contra o relógio preparar para uma competição que teremos amanhã e conquistar rapidamente vitórias, porque essa que vai resgatar a confiança da qualidade que felizmente tenho à disposição. Se será quatro ou três, os que entrarem vão representar da melhor forma a grandeza desse clube. Amanhã é mais uma oportunidade que nós temos de reiniciar e eu tenho a certeza absoluta que os jogadores vão representar da melhor forma a grandeza do clube, é inadmissível o Corinthians passar por isso, essa dificuldade de resultados, e vamos aproveitar essa nova chance com unhas e dentes”, apontou.

António Oliveira desembarca no Corinthians acompanhado de seus auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin, juntamente com o analista de desempenho Felipe Zilio. O treinador e o clube firmaram acordo até 31 de dezembro de 2024. No entanto, o vínculo prevê renovação automática por mais um ano conforme performance.

Com apenas três pontos somados em seis rodadas, o Timão se encontra na última posição do Grupo C, fora da faixa de classificação para as quartas de final, e na penúltima colocação na classificação geral, dentro da zona de rebaixamento para a Série A2 de 2025.

