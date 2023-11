Antonio Fagundes participa de campanha sobre câncer de próstata: ‘Quando você vai liberar esse c*’?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 15:14 Para compartilhar:

O ator Antonio Fagundes, 74 anos, é a estrela de uma campanha sobre câncer de próstata, que estreou nesta segunda-feira, 6, e surpreendeu os fãs ao disparar um questionamento que vai direto ao tema.

O vídeo é uma produção do grupo humorístico ‘Porta dos Fundos’, que usou de brincadeiras e trocadilhos para enviar uma mensagem séria, alertando sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O mês de novembro é o período de campanha de conscientização, que acontece em vários países do mundo, No Brasil, a doença mata mais de 15 mil pessoas por ano e tem cerca de 72 mil novos casos anualmente.

“Novembro está chegando e com ele a campanha de ‘Novembro Azul’. A pergunta que fica é: quando você vai liberar esse c* aí?”, pergunta o ator na campanha cheia de humor.

O vídeo alerta, ainda, que a cada 38 minutos uma pessoa morre de câncer de próstata e que a doença é responsável por 2% das mortes quando se trata de neoplasias malignas.

“Colocar o c* pra jogo é a melhor forma de se prevenir dessa doença. Logo, deixar um profissional cutucar o seu é a melhor escolha para uma vida saudável”, diz veterano.

Segundo Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina.

