Antonio Fagundes é processado por casal que chegou atrasado em sua peça de teatro

Antonio Fagundes e a esposa, Alexandra Martins Fagundes, estão sendo processados em R$ 20 mil na Justiça de São Paulo por um casal que alega ter sido barrado da entrada do espetáculo “Dois de Nós”, protagonizado pelo veterano, por “uns segundinhos” de atraso.

No processo, revelado pelo jornal “O Globo” nesta segunda-feira, 5, consta que as duas pessoas foram proibidas de acessar a plateia do Teatro Tuca, em Perdizes, São Paulo, de forma “arbitrária e abusiva”, em janeiro deste ano.

Na ação, o casal pede R$ 20 mil por danos morais e cerca de R$ 500 de indenização por danos materiais.

Submetido em março, o processo ainda não tem audiências marcadas ou decisões por parte Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

No entanto, ainda de acordo com a publicação, Fagundes não teria motivos para se preocupar com esse processo. Isso porque ele já carrega há anos a fama de ser rigoroso com horários e já teria oito vitórias na Justiça por ações movimentadas por outros espectadores que chegaram atrasados aos espetáculos e não puderam entrar.