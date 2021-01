Antonio Conte diz que Milan não se resume apenas a Ibrahimovic antes de clássico: ‘São jogadores talentosos’

Na véspera do clássico com o Milan, pelas quartas de final da Copa da Itália, o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, fez questão de elogiar o time rubro-negro. No entanto, segundo o comandante da Nerazzurri, seu time não deve se preocupar somente com Zlatan Ibrahimovic, mas sim com o time adversário.

– Do ponto de vista psicológico, está em jogo uma vaga na próxima rodada, e acho que isso é o mais importante em uma competição como a Copa da Itália, que temos no máximo respeito. Precisamos produzir um ótimo desempenho de equipe. Embora Ibrahimovic seja importante para o Milan, eles não são apenas sobre ele. Eles são uma equipe composta por jogadores fortes e tecnicamente talentosos, que estão fazendo coisas importantes.

Antonio Conte fez questão de lembrar o clássico contra o Milan no primeiro turno do Campeonato Italiano, onde o rival venceu por 2 a 1. Para o treinador, sua equipe não pode cometer tanto erros como no último clássico.

– No início da temporada, estávamos perdendo por 2 a 0 antes de marcar. Depois disso, tivemos várias chances de empatar. Não apenas amanhã, mas em geral também, acho que precisamos ser muito mais clínicos e determinados, especialmente quando se trata de nossa bola final e chute ao gol. Isso é o que será importante: ser determinado e decisivo quando entrarmos em situações de gols.

