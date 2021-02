Antonio Conte celebra liderança da Inter, mas pede cautela

MILÃO, 15 FEV (ANSA) – O técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, celebrou a vitória por 3 a 1 sobre a Lazio e a liderança do Campeonato Italiano, mas o comandante nerazzurro pediu cautela ao mencionar o dérbi do próximo domingo (21) contra o Milan.

Em uma grande partida do atacante Romelu Lukaku, a Internazionale bateu a Lazio e assumiu a ponta da Série A. O clube lombardo ainda contou com uma ajuda do Spezia, que derrotou o Milan por 2 a 0. Os nerazzurri possuem 50 pontos, somente um na frente dos rossoneri.

“Era um objetivo chegar ao topo da classificação. Dou os parabéns à Lazio, a força deles também mostra a nossa. Isso deve ser um ponto de partida para a Inter, sabemos que agora tem o Milan e chegar à frente é muito melhor. Será uma bela partida”, comentou Conte.

O zagueiro da Inter, Milan Skriniar, afirmou em uma entrevista à emissora “Sky Sport” que está feliz pela liderança da Série A, mas a cabeça já está no clássico diante do Milan.

“Somos os primeiros na classificação, nós trabalhamos muito para isso e estamos felizes, mas já vamos começar a nos preparar para o dérbi”, afirmou o defensor.

A diretoria da Internazionale investiu pesado nas últimas temporadas para tentar voltar a conquistar títulos. A última vez em que venceu o Campeonato Italiano, por exemplo, foi em 2009/10.

O jogo entre Milan e Inter, que acontecerá no San Siro, em Milão, será válido pela 23ª rodada da Série A. No duelo, as duas equipes lutarão pela liderança da liga italiana. (ANSA).

