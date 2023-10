Antônio Carlos Zago é o novo técnico da seleção da Bolívia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/10/2023 - 14:30 Para compartilhar:

O brasileiro Antônio Carlos Zago foi anunciado nesta terça-feira (31) como novo técnico da seleção da Bolívia, última colocada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa, fez o anúncio da contratação de Zago para substituir o argentino Gustavo Costas, demitido depois de não conseguir somar pontos nas quatro primeiras rodadas das Eliminatórias.

“Temos que trabalhar em um momento complicado da seleção”, comentou em sua apresentação o treinador brasileiro, que considera o desafio de comandar a Bolívia “uma oportunidade importante” na carreira.

Zago foi técnico do Bolívar e lá conquistou o Campeonato Boliviano em 2022. Seu último trabalho foi no Coritiba, que o demitiu em junho deste ano pelos maus resultados da equipe no Brasileirão.

Além da chegada de Antônio Carlos Zago, o ex-jogador boliviano Julio César Baldivieso foi nomeado como “gerente” da seleção, com a função de observar as novas gerações.

A Bolívia perdeu os quatro jogos que disputou nas Eliminatórias até aqui, incluindo a goleada para o Brasil por 5 a 1, em Cuiabá. No total, foram 11 gols sofridos e apenas dois marcados.

Seus próximos jogos são contra Peru (16 de novembro), em La Paz, e Uruguai (21 de novembro), em Montevidéu.

