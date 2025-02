Antonio Calloni compartilha rotina de treino para manter o novo shape

O ator Antonio Calloni, 63 anos, tem compartilhado nas redes sociais alguns exercícios que costuma praticar para manter o novo shape. Após eliminar 20kg, há cerca de 10 anos, ele segue focado nos exercícios para garantir saúde e boa forma.

Nesta segunda-feira, 3, o artista compartilhou registros de uma série de exercícios, com carga e aeróbico, na academia. Mostrando que não pretende perder o foco, ele “paga” o treino após o pecado da gula.

“Um pecadinho no domingo, porque ninguém é de ferro”, brincou ele na legenda da publicação se referindo ao vídeo no final do carrossel, onde ele mostra o preparo de um super bife à parmegiana, rodeado de batata frita, ao qual ele teria se rendido no final de semana.

20kg a menos

Há cerca de 10 anos, Antonio Calloni surpreendeu os fãs ao exibir uma silhueta bem mais enxuta em selfie sem camisa O ator havia encarado uma nova rotina para eliminar os quilinhos a mais e já havia emagrecido 20 pontos na balança. Na ocasião, ele contou que tomou a decisão por conta própria, sem pressão para conseguir trabalhos.

O resultado, segundo ele, foi alcançado com exercícios regulares e dieta equilibrada.