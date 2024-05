Antonio Calloni anuncia saída da Globo após 38 anos: ‘Plim, plim, bye-bye!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/05/2024 - 8:18 Para compartilhar:

O ator Antonio Calloni, 62, usou as redes sociais na quarta-feira 29, para anunciar sua saída da TV Globo, após 38 anos na emissora carioca. Ele foi mais um artista que não teve seu contrato fixo renovado.

“Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um ‘bucadim’. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve”, escreveu Calloni em um post no Instagram.

No início do ano, o veterano roubou a cena ao dar vida ao vilão Coronel Belarmino no remake da novela ‘Renascer’. Em entrevista à IstoÉ Gente na época, Antonio Calloni falou como recebeu o convite para viver o papel. “Fui convidado pelo diretor Gustavo Fernandez, quem eu admiro bastante e já trabalhei junto. Não pensei duas vezes e aceitei imediatamente”, disse na ocasião.

Antonio Calloni começou a trabalhar como ator nos anos 80, em peças de teatro. Ele estreou na TV em 1986, na minissérie “Anos Dourados”. Calloni participou de inúmeras novelas na Globo, como “Terra Nostra” (1999), “O Clone” (2001), “Beleza Pura” (2008), “Um Só Coração” (2004), “O Sétimo Guardião” (2018), “Éramos Seis” (2019) e “Além da Ilusão” (2022). O veterano destacou-se ao interpretar, na série Justiça (2016), um personagem inspirado no médico acusado de abusos sexuais, Jorge Abdelmassih.

Além de Calloni, a Globo vem promovendo inúmeros cortes em diversos setores da empresa, alegando necessidade de manter “o processo de transformação e evolução” e “disciplina de contas”.

Como é novo contrato da Globo?

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.