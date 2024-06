Antonio Banderas confirma presença na final da ‘Dança dos Famosos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 17:01 Para compartilhar:

Antonio Banderas será uma das estrelas na final do Dança dos Famosos, no dia 7 de julho. O ator espanhol vai integrar o júri da atração do Domingão com Huck ao lado da apresentadora Fátima Bernardes. A confirmação de Banderas foi anunciada pelo jornal O Globo.

A presença do ator espanhol havia sido aventada pelo apresentador Luciano Huck nas edições anteriores em uma conversa com Fátima, que integrou a bancada de jurados. Na ocasião, ele a convidou para dançar um tango com o astro de Hollywood. Apesar disso, ainda não há confirmação se Banderas vai dançar no palco do programa.

Até agora, o Dança conta com cinco participantes na disputa: Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Bárbara Reis. No último domingo, 23, Samuel Assis foi eliminado pelos jurados.