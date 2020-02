Antonio Anastasia explica por que trocou o PSDB pelo PSD

Confira trecho de entrevista com o senador mineiro.

Por que o senhor decidiu deixar o PSDB?

Foi uma decisão amadurecida. Fiquei 15 anos no PSDB, onde tive importantes desafios e conquistas. A vida partidária é dinâmica e decidi aceitar o convite que recebi do PSD.

O senhor acredita que no PSD terá mais espaço para desenvolver seu trabalho?

Espero manter no PSD minha posição política de equilíbrio, serenidade e de construção de convergências para que os bons projetos para o País possam sair do papel.

Quais serão as prioridades do Senado este ano?

Temos que nos debruçar sobre os temas necessários para o desenvolvimento do Brasil: as reformas administrativa e a tributária, assim como aprovar a prisão após condenação em segunda instância.