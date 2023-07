Antonia Fontenelle rebate comentário de deputada e bate boca ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 17:57 Compartilhe

A apresentadora Antonia Fontenelle está sempre ‘causando’ com seus comentários. Dessa vez, ela escutou o que não queria e acabou protagonizou uma discussão ao vivo, durante o programa ‘Morning Show’ desta quarta-feira (26).

A viúva do ator e diretor de televisão Marcos Paulo ficou indignada diante de um comentário da deputada federal Tabata Amaral (Progressistas-SP) e resolveu rebater.

A convidada falou sobre uma operação realizada recentemente na cracolândia, que resultou na prisão de 18 pessoas.

Antonia Fontenelle, então, expôs que, para ela, não deveria haver avaliação de cada um dos envolvidos de forma personalizada.

“Eu não aguento mais esse assunto, mas me chama atenção você pedir para ver cada caso, do motivo pelo qual foi solto. Não tem que ver cada caso, não! Pois não tinha nenhum santo ali, nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Tinha traficante com histórico de outros crimes cometidos. Tem que botar na cadeia e não precisa ficar vendo caso a caso”, bradou ela.

Tabata Amaral, que não escondeu sua surpresa com a fala da apresentadora, demonstrou revolta.

“Antonia, eu realmente fico muito triste com o seu discurso por duas razões: primeiro que essa é uma tática que a gente vê nos extremos. Você reduz uma coisa extremamente complexa ao que é pequeno”, retrucou a deputada.

Fontenelle interrompeu a fala da convidada.

“Para começar, eu não sou extremista”.

Tabata Amaral repudiou a atitude da comunicadora:

“Eu acabei de falar, então eu espero que você me ouça, pois isso é uma coisa que a gente sempre consegue aqui no programa”.

Fontinelli ignorou o pedido da convidada e seguiu com seu discurso.

“Eu só estou deixando claro que não sou extremista”, insistiu ela.

A deputada continuou a expor a sua ideia.

“O debate é saber se a gente consegue, pelo menos nesse caso, superar disputas partidárias e falar de coisas que realmente importam. Além disso, quando eu falo que não é todo mundo a mesma pessoa, aí você respeita a minha história e também a do meu pai”, disse a parlamentar.

“O meu pai foi dependente químico durante boa parte da vida dele e jamais se envolveu com o tráfico. Então, eu não consigo olhar para a cracolândia e achar que todo mundo é bandido. Esse é o erro que a direita faz, da mesma forma que a esquerda não enxerga os bandidos que estão lá”, pontuou Tabata Amaral.

“Eu estou falando dos traficantes e sinto muito pelo seu pai”, disse Antonia Fontenelle.





A convidada, então, corrigiu uma fala da apresentadora.

“Mas você acabou de falar que todo mundo é a mesma coisa. Não, é tudo a mesma coisa!”, finalizou ela.

