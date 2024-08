Antonia Fontenelle questiona fortuna de Deolane Bezerra: ‘O que essa mulher faz?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2024 - 9:26 Para compartilhar:

Durante uma live em seu canal no YouTube, Antonia Fontenelle detonou Deolane Bezerra. A apresentadora se revoltou após a advogada anunciar em suas redes sociais a compra de mais uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. O imóvel seria o décimo terceiro adquirido pela famosa.

“Essa mulher comprou uma mansão de R$ 5 milhões, comprou uma mansão de R$ 12 milhões, uns carros que, juntando tudo, dá R$ 40 milhões. Ela fez uma postagem, sentada em frente a casa e falou ‘não é ostentação, é superação’. A pergunta que não quer calar: superação de que?”, iniciou Fontenelle.

Na sequência, ela também fez críticas ao trabalho desenvolvido por Deolane na área do direito. “Eu nunca vi, nunca li, uma linha que esteja escrito assim ‘advogada Deolane defendeu o cliente x, do processo assado, e ganhou ou perdeu. Nunca na minha vida li algo desse tipo. Eu paro para me perguntar: não é ostentação, é superação. Superação de que? O que essa mulher faz?”, disparou.

“O que se vê de Deolane é fazendo algazarra junto com aquele Carlinhos Maia ou então brincando de estou dando ou não estou dando pra Fiuk ou então no baile de favela com o colar do traficante”, alfinetou.

A ex-mulher de MC Kevin usou os Stories do Instagram para rebater Antonia Fontenelle: “(…) Meu dinheiro tá todo declarado, mulher. E o teu? Do fundo partidário das últimas eleições, como é que tá? E a luta pela herança do falecido? Cadê a luta pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou para conquistar? Já fez uma faculdade? Tem alguma profissão? Vende algum produto?”, questionou.

“Agora se candidatou de novo e quer ganhar uns votos em cima da bestona aqui. (…) Procura o que fazer, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua vida e sai da internet. A internet é pra quem tem competência, não é pra tonhona igual tu não. (…) Mais suja que pau de galinheiro vir falar da minha vida”, disparou.

“Da próxima você chama a assessoria, contrata a publi lá e vê qual é o valor por 45 segundos e você vai entender de onde vem o meu dinheiro. Mas posso te adiantar uma coisa, não é de fundo partidário, tá? Sou convidada quase todos os dias para me candidatar a alguma coisa, mas não é pra mim. Tá certo? Tonhona”, finalizou.