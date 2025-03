Antonia Fontenelle fica inelegível após perder processo para Felipe Neto

A Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos de Antonia Fontenelle após a apresentadora ser condenada em ação movida pelo influenciador Felipe Neto em 2022. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 28. Fontenelle foi condenada por calúnia, difamação e injúria feitas contra o influenciador em 2020. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em transmissão ao vivo, via redes sociais, Fontenelle acusou Felipe Neto de consumir substâncias ilícitas, de tentar aplicar um golpe nela, e ainda o classificou como “sociopata”.

Fontenelle foi condenada a pouco mais de um ano de prisão, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa no valor de R$ 40 mil. Ela recorreu da sentença.

Agora, com a decisão, transitada em julgado, sem possibilidade de recursos, a apresentadora fica impedida de concorrer a cargos eletivos enquanto durar a punição. Em 2022, ela foi candidata a deputada federal pelo Republicanos, em São Paulo, porém sem sucesso nas urnas

A decisão proferida em 2022 terá seu montante reajustado com juros e correção monetária.

Felipe Neto comemora

Em uma publicação no “X”, antigo Twitter, o influenciador Felipe Neto comemorou a vitória na Justiça contra Antonia Fontenelle.

“Mais uma vitória. E essa é de todos nós”, escreveu o youtuber.