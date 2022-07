Antonia Fontenelle esclarece alguns processos que recebeu: ‘Isso não procede’

Após Klara Castanho entrar na Justiça e pedir R$ 100 mil de indenização por danos morais no processo contra Antonia Fontenelle – por conta das declarações feitas pela apresentadora sobre o caso da entrega do filho da atriz, a IstoÉ Gente fez um levantamento e relembrou a coleção de processos de Fontenelle, que responde na Justiça pelos crimes de xenofobia, difamação, injúria, calúnia, entre outros







Após a publicação desta matéria, Antonia Fontenelle entrou em contato com a reportagem e fez algumas declarações sobre os processos citados no texto. Veja abaixo na íntegra o pronunciamento da apresentadora sobre o assunto.

“Alguns processos que dizem que eu respondo não procedem, como, por exempo, do Mario Frias. Eu que processei ele”.

No caso de Luciana Gimenez, na primeira instância, ela conseguiu que eu não falasse mais o nome dela. Eu recorri, o juiz entendeu que ela estava errada e fez ela pagar o valor do processo que ela havia me processado.

“Luccas Neto perdeu um processo pra mim e agora ele recorreu. Não sei como está o caso, está com a minha advogada. O irmão dele, Felipe Neto, me processou 12 vezes, nesses 12 processos, eu só perdi 3. Eu estou recorrendo as ações.

“Sobre Klara Castanho, eu ainda não fui notificada sobre esse processo”, finaliza.