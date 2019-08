Antônia Fontenelle e Luisa Mell protagonizaram uma discussão acalorada sobre notícias que saíram sobre desmatamento e queimadas na Amazônia. Defensora da causa ambiental, Luisa havia postado imagem com manchetes sobre Amazônia junto com um vídeo antigo do presidente Jair Bolsonaro falando “vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre (estado detentor de parte da floresta amazônica)”. Luisa abriu o coração e escreveu textão em defesa da floresta. “Devido ao desmatamento e esta política ambiental desastrosa deste governo, as queimadas atingiram uma proporção assustadora! Tentaram falar que era fake news!! Quando não deu mais para negar, tentaram falar que era normal, que todo ano acontece igual. Depois colocou culpa levianamente, sem prova alguma, na ongs!”, disse Luisa em uma parte do textão.

Antônia Fontenelle criticou o texto de Luísa e comentou: “Luísa mulher de Deus, para com isso, você é uma mulher inteligente, eu te pergunto: Tem no currículo do Bolsonaro algum assassinato ou algo que o aponte como mandante de algum crime? Esse seu movimento não vai te levar a lugar algum, pelo contrário. Você é uma mulher linda, sensível, machucada…” Luisa logo esclareceu: “Estou defendendo o futuro da humanidade, do nosso planeta. Você sabe que vivo para isso. Você é uma mulher estudada, sabe que o aquecimento global é uma realidade”. Veja fotos: