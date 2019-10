Antônia Fontenelle é flagrada aos beijos na noite paulistana

Definitivamente, dor de cotovelo não combina com Antônia Fontenelle. Depois de pagar paixão para Eduardo Costa na internet e ver que fidelidade não é o forte do sertanejo, a apresentadora fez a fila andar. NA noite desta sexta-feira, ela foi flagrada beijando muito um empresário durante um jantar no Noma Sushi, em São Paulo. A coluna, que é boa no CSI, descobriu que o moço em questão é Vinicius Caetano, dono de algumas casas noturnas na Terra da Garoa. Sempre a favor do amor, esta colunista já shippa o casal!