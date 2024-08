Antonia Fontenelle é condenada a três anos de prisão em processo movido por Klara Castanho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2024 - 17:25 Para compartilhar:

A youtuber Antonia Fontenelle foi condenada a três anos e três meses de prisão em regime semiaberto em processo movido pela atriz Klara Castanho. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do “O Dia”.

A briga na Justiça começou em 2022, quando Fontenelle expôs que a atriz teria tido uma gravidez não divulgada e entregado a criança para adoção. O bebê foi fruto de um estupro sofrido por Klara, conforme divulgou a artista posteriormente. Vale lembrar que, na esfera civil, ela já havia ganhado o direito de receber indenização de R$ 50 mil da youtuber.

Segundo a coluna, Fontenelle não teve direito ao regime aberto por possuir outras nove anotações criminais por delitos contra a honra. Ela ainda pode recorrer da decisão.

O site IstoÉ Gente entrou em contato com a youtuber para posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização.

Condenações no caso Klara Castanho

Antonia Fontenelle não foi a única a perder na Justiça no caso Klara Castanho. Em 21 de agosto, a atriz teve uma vitória contra a influenciadora Dri Paz por danos morais. Isso porque Adriana Kappaz foi uma das personalidades a divulgar que a atriz teria dado um bebê, fruto de violência sexual, para adoção. Ela foi condenada a pagar indenização de R$ 70,6 mil.

Relembre o caso

Em 2022, jornalistas e influenciadores divulgaram que Klara Castanho teria entregado uma criança recém-nascida para adoção. Na ocasião, a atriz revelou que a gestação ocorreu após ela ter sofrido um estupro.

Mesmo diante dos julgamentos e do momento delicado que estava atravessando, a atriz escreveu uma carta aberta relatando os detalhes do crime de que foi vítima e como enfrentou a situação.