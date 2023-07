Antonia Fontenelle diz que vai doar herança milionária de Marcos Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 13:17 Compartilhe

Em seu canal no YouTube, Antonia Fontenelle revelou que irá doar a herança milionária que seu ex-marido, o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012, deixou para ela. Segundo a apresentadora, processos que pedem indenizações de até R$ 100 mil que ela vem recebendo são ideia de rivais para bloquearem os bens do falecido que lhe pertenceriam quando o imbróglio judicial da questão fosse resolvido.

“Estou recebendo um processo por semana. A autoria é sempre da mesma pessoa. Quando não é ela, são mandados dela. É tudo pedindo o mesmo valor. R$ 100 mil. É muito sério isso. Recebi telefonema falando para eu ter cuidado porque todo mundo sabe que eu tenho herança para receber e quando meu dinheiro sair já estar travado. Hoje falei com meus advogados e eles já estão estudando uma forma de doar esse dinheiro”, disse Fontenelle.

“Eu vou doar 100%. Se eu morrer amanhã meus filhos não vão passar fome. Eu vou doar o que me tem do Marcos Paulo 100% e vocês não vão ver um real do meu dinheiro. Meus advogados estão vendo como faz para doar nos próximos dias e deixar tudo certo. Vocês que lutem”, completou.

