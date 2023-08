Antonia Fontenelle diz que perdoa Faustão e deseja ‘coração mais nobre’ para o apresentador; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 11:13 Compartilhe

A youtuber Antonia Fontenelle, de 49 anos, usou seu perfil no YouTube para comentar o estado de saúde de Faustão, de 73, que entrou na fila para um transplante de coração.

No vídeo publicado, Fontenelle disse torcer pelo apresentador e afirmou que “o perdoa”. “A parte que me cabe é torcer para que esse coração chegue a tempo, para que ele se recupere e [quero] dizer, aproveitar que vocês me perguntaram aqui, que eu perdoo o Faustão”, declarou.

“E, se Deus quiser, vai vir um coração pra ele. E que seja um coração mais nobre, mais generoso, justo”, acrescentou.

Em seguida, Fontenelle explicou o motivo de sua mágoa com Fausto Silva. “Quando meu marido morreu, o Faustão chamou a esposa do Otaviano Costa e disse: ‘Marcos Paulo morreu e deixou três filhas e uma viúva’, conversando com Flávia Alessandra. E isso eu não vou esquecer. Eu te perdoo, Faustão, está perdoadíssimo’, detalhou.

