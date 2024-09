Antonia Fontenelle diz que mudou para os EUA para ‘não receber oficiais de Justiça’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 14:53 Para compartilhar:

Antonia Fontenelle admitiu, durante entrevista com Eduardo Paes em seu podcast Na Lata, que saiu do Brasil para não “receber oficiais de Justiça em sua porta”. A declaração foi feita em 31 de julho, mas voltou a circular entre o público depois de o caso Klara Castanho ganhar um novo capítulo com uma suposta decisão a favor da atriz em um processo contra a influenciadora Dri Paz. Antonia enfrenta uma ação por danos morais movido por Klara.

“Estou pelo menos em paz aqui, sem oficial de Justiça na minha porta de manhã, de tarde e de noite”, disse a youtuber. Fontenelle mora atualmente em Las Vegas.

“Essa coisa de oficial de justiça eu falo brincando. Eu não falo nada de errado, não cometi nenhum crime. Eu só discordo de pessoas que não admitem serem refutadas. Isso não é crime em lugar nenhum.”

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou vitória em primeira instância para Klara Castanho no ano passado no processo movido pela atriz por danos morais. Ela publicou uma carta dizendo ter engravidado após ter sofrido um estupro, depois que Antonia Fontenelle disse em uma live que “uma atriz global de 21 anos teria engravidado e dado a criança para adoção”. À época, os advogados de Antonia disseram que iriam recorrer da decisão.