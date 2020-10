Antonia Fontenelle diz que ainda não recebeu nada da herança deixada por Marcos Paulo

Na última terça-feira (20), Antonia Fontenelle foi entrevistada pelo programa ” Tô na Pan” e falou sobre a herança deixara por seu ex-marido, o diretor de televisão Marcos Paulo.

No bate-papo, Fontenelle comentou o fato de ter sido muito criticada por entrar na Justiça para exigir parte do patrimônio do artista: “Eu sou grata por você, Leo, ter dado nome aos bois. Eu sou grata por você ter divulgado os meus problemas com a Flavia Alessandra porque daí a coisa começou a melhorar”. A loura ainda revelou que não recebeu nada da herança até o presente momento. “Eu ainda não recebi nada do Marcos Paulo, mas estão contando os juros, né? Quando eu ganhar a grana, vou pagar o que devo pro Leo e comprar uma passagem só de ida pra China”, brincou ela. + “Filho é um inferno e atrapalha”, diz Fábio Porchat sobre não querer ser pai

Relembre o caso

Assim que Marcos Paulo morreu, em 2012, Antonia Fontenelle batalhava na Justiça com as filhas do ex pelo direito à herança. Em 2019, ela foi reconhecida como viúva dele, com direito a 12,5% do patrimônio.

Vale ressaltar que a fortuna de Marcos é avaliada em torno de R$ 50 milhões.

Assista a entrevista na íntegra:

