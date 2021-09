Antonia Fontenelle detona Juliette após ela querer virar atriz: ‘Vá estudar’

Antonia Fontenelle não cansa de gerar polêmica. Nos Stories do Instagram, a apresentadora se manifestou sobre a notícia de que Juliette Freire teve o registro profissinal como atriz negado pelo Sindicato dos Artistas. Na rede social, a loira detonou a ex-BBB, dizendo que ela precisa estudar para obter o documento.

“Eu não sabia que fazer Big Brother profissionalizava alguém em artes cênicas. e manca, vai estudar porr**”, disparou Fontenelle.

Juliette teve o registro profissional para atuar como atriz, o DRT, negado. A informação foi confirmada pelo presidente presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, ao jornal O Dia.

Gross afirmou que tudo não passou de um processo de tramitação normal, que começou com o pedido de DRT via e-mail, mas foi negado. “A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz. Portanto, não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT”, sintetizou.

“O documento enviado pela equipe de Juliette, com o objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas após sua saída do BBB”, explicou Hugo ao jornal.

Apesar da negativa, Juliette ainda pode realizar uma “solicitação especial” ao sindicado. A Globo pagaria 20% do cachê para o Sindicato dos Artistas para que o órgão libere uma autorização específica para um determinado papel.

Veja a publicação de Antonia Fontenelle:

