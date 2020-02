Antonia Fontenelle aparece seminua na web e recebe elogios: “Deusa”

Nesta terça-feira (11), Antonia Fontenelle, de 46 anos, parou a internet com um clique para lá de sexy. A apresentadora compartilhou em seu perfil do Instagram um ensaio fotográfico onde aparece seminua e com asas de anjo. Um anjo loiro de asas negras passando na sua timeline. #bomdiamundocruel”, escreveu Antonia da legenda da foto

Logo após o compartilhamento da foto, ela recebeu inúmeros elogios e curtidas. “Que mulher maravilhosa”, escreveu um seguidor, “Quer casar comigo”, deixou outro, “Deusa”,elogiou um terceiro admirador da apresentadora.

Confira a publicação de Antonia Fontenelle em sua rede social: