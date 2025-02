Antonelli lidera 1ª sessão da pré-temporada da F1

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) – O italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, liderou a primeira sessão dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, nesta quarta-feira (26).

Em sua estreia como titular na categoria, a revelação do automobilismo colocou a Mercedes no topo da tabela de tempos com uma volta de 1m31s428, com um décimo de vantagem sobre o quase estreante Liam Lawson, da Red Bull, com 1m31s560.

A sessão também foi marcada pela estreia do heptacampeão Lewis Hamilton pela Ferrari. O britânico fez o quinto tempo, com 1m31s834, a quatro décimos de Antonelli, seu substituto na Mercedes, e logo atrás de Alexander Albon, da Williams (1m31s573), e Yuki Tsunoda, da Racing Bulls (1m31s834).

Também participaram da sessão Jack Doohan, da Alpine (1m31s841), Fernando Alonso, da Aston Martin (1m31s874), Oscar Piastri, da atual campeã McLaren (1m32s084), Nico Hulkenberg, da Sauber (1m32s169), e Oliver Bearman, da Haas (1m35s522).

Os outros 10 pilotos, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) e o tetracampeão Max Verstappen (Red Bull), assumem os carros de suas equipes na segunda sessão do dia, às 9h (horário de Brasília).

A pré-temporada termina na sexta-feira (28), enquanto o primeiro Grande Prêmio do ano está marcado para 16 de março, na Austrália. (ANSA).