Antonelli desbanca McLaren e conquista a pole para a sprint do GP de Miami; Bortoleto é o 19º

O jovem italiano Kimi Antonelli conquistou a primeira pole position de sua carreira na Fórmula 1 ao marcar o melhor tempo no Q3 e garantir a posição de honra para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1. Mostrando solidez e ritmo consistente, a Mercedes confirmou sua força ao longo da sessão. A McLaren também se manteve entre os destaques, com Oscar Piastri e Lando Norris completando o Top 3.

Em meio a altos e baixos na pista, Max Verstappen conseguiu extrair o necessário de sua Red Bull para assegurar a quarta colocação. Logo atrás vieram George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Isack Hadjar e Fernando Alonso, completando os dez primeiros colocados para a corrida sprint.

O treino classificatório para a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami começou com destaque para a Mercedes. Russell foi o mais rápido do Q1, confirmando o bom ritmo apresentado pela equipe no primeiro treino livre. Antonelli, companheiro de equipe do britânico, avançou em segundo. A surpresa positiva foi Alexander Albon, da Williams, que terminou em terceiro.

Do lado brasileiro, Gabriel Bortoleto teve desempenho abaixo do esperado. Após demonstrar indícios de competitividade, o piloto da Sauber não conseguiu engrenar e ficou apenas na penúltima colocação, sendo eliminado logo no Q1. Em contrapartida, seu companheiro Nico Hülkenberg avançou ao Q2.

Um dos momentos mais curiosos da sessão envolveu Pierre Gasly. O francês da Alpine teve dificuldades para sair do pit lane na sua última tentativa de volta rápida e precisou ser empurrado pelos mecânicos. Ainda assim, conseguiu entrar na fila corretamente e avançou em décimo. Já Verstappen, teve desempenho discreto e ficou apenas em sétimo. Tsunoda acabou eliminado.

No Q2, Norris exibiu todo o potencial da McLaren ao registrar o melhor tempo da sessão. Verstappen veio logo atrás, em segundo, seguido por Piastri, que completou o Top 3 com mais uma boa volta para a equipe. Antonelli também se destacou ao garantir a quarta colocação, enquanto George Russell – líder do Q1 – avançou para o Q3 com o sétimo tempo.

A McLaren parecia dominar o Q3 com autoridade, dando sinais de que a pole seria uma disputa interna entre Norris e Piastri. No entanto, a Mercedes de Kimi Antonelli surgiu com força nos minutos finais e surpreendeu ao cravar o melhor tempo da sessão. O jovem italiano garantiu assim a primeira pole position da carreira – ainda que para a sprint – e reforçou o bom momento da equipe alemã no circuito de Miami.

Os pilotos voltam para a pista de Miami neste sábado para a disputa da corrida sprint a partir das 13 horas (de Brasília). No mesmo dia, às 17h, eles definem a pole position para a corrida principal, agendada para o mesmo horário, mas no domingo.

Confira o grid de largada para a corrida sprint do GP de Miami:

1º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min26s482

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s527

3º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s582

4º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s737

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min26s791

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s808

7º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min27s030

8º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min27s193

9º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min27s543

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s790

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min27s850

12º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min28s070

13º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s167

14º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min28s375

15º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), sem tempo

16º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min29s028

17º – Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min29s171

18º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min29s246

19º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min29s312

20º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s825