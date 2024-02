Antofagasta tem queda no lucro anual, mas supera expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 7:10 Para compartilhar:

A Antofagasta informou nesta terça-feira, 20, que teve lucro antes de impostos de US$ 1,97 bilhão em 2023, menor do que o ganho de US$ 2,56 bilhões apurado em 2022. O resultado, porém, superou a expectativa de cinco analistas consultados pela FactSet, que previam lucro anual de US$ 1,72 bilhão.

Com ajustes, o lucro antes de impostos da mineradora chilena de cobre aumentou 11% no ano passado, a US$ 1,8 bilhão, graças a avanços nos volumes de venda e nos preços do metal industrial.

Influenciados pelos mesmos fatores, o Ebitda – medida preferida da Antofagasta – subiu 5% em 2023, a US$ 3,09 bilhões, enquanto a receita cresceu 8%, a US$ 6,325 bilhões.

A empresa, que é listada em Londres, declarou dividendo final de US$ 0,243, trazendo o dividendo total de 2023 a US$ 0,36. Em 2022, o dividendo havia sido de US$ 0,597.

Para 2024, a Antofagasta confirmou que espera produzir entre 670 mil e 710 mil toneladas de cobre. Fonte: Dow Jones Newswires.

