Antofagasta tem lucro semestral menor, mas um pouco acima do esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 7:07 Para compartilhar:

A Antofagasta informou nesta terça-feira, 20, que teve lucro antes de impostos de US$ 712,6 milhões no primeiro semestre, menor do que o ganho de US$ 764,5 milhões apurado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou levemente o consenso de analistas, que previam lucro semestral de US$ 710,6 milhões. O Ebitda da Antofagasta – medida preferida da mineradora chilena de cobre – aumentou 4,8% na mesma comparação, a US$ 1,39 bilhão, e a receita cresceu 3,6%, a US$ 2,955 bilhões, resultados que vieram praticamente em linha com as expectativas. Para 2024, a Antofagasta confirmou que espera produzir entre 670 mil e 710 mil toneladas de cobre. Fonte: Dow Jones Newswires.