Antofagasta tem alta no lucro líquido, US$ 330,4 milhões no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 7:33 Compartilhe

A Antofagasta registrou lucro líquido de US$ 330,4 milhões no primeiro semestre, um crescimento ante os US$ 260,3 milhões de igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em 33,5 centavos de dólar, de 26,4 anteriormente. A receita cresceu a US$ 2,890 bilhões, quando no primeiro semestre de 2022 havia sido de US$ 2,528 bilhões, com maior volume vendido de cobre, ouro e molibdênio.

A mineradora com foco no cobre do Chile informou que seus resultados foram apoiados por maiores volumes vendidos, e reafirmou sua meta de produção, além de elevar seu dividendo. O lucro antes de impostos ficou em US$ 764,5 milhões no primeiro semestre do ano atual, de US$ 679,6 milhões anteriormente.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 7,5% na mesma comparação anual, a US$ 1,33 bilhão nos primeiros seis meses deste ano, puxado por maiores volumes vendidos, pela inflação e pelo peso chileno mais forte, apontou a empresa. Ela reiterou sua expectativa de produção de cobre para todo o ano atual entre 640 mil e 670 mil toneladas de cobre.

O dividendo declarado pela Antofagasta foi de 11,7 centavos de dólar por ação, de 9,2 centavos anteriormente. * Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias