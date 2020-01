Antofagasta registra produção recorde de cobre em 2019 e reitera meta para 2020

A Antofagasta informou nesta quarta-feira que 2019 foi um bom ano do ponto de vista operacional, com produção recorde de cobre que ficou no teto de sua faixa prevista.

A mineradora chilena produziu 770 mil toneladas de cobre no ano passado, ante 725,3 mil toneladas em 2018, graças aos bons resultados das minas de Los Pelambres, Centinela e Zaldivar.

Apenas no quarto trimestre de 2019, porém, a produção da Antofagasta recuou 5,8% ante os três meses anteriores, a 185,5 mil toneladas, em parte por causa da série de manifestações ocorrida no Chile.

Para 2020, a mineradora reiterou sua meta de produzir entre 725 mil e 755 mil toneladas de cobre. Fonte: Dow Jones Newswires.