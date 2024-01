Antofagasta reafirma meta de produção de cobre em 2024 e vê transição energética apoiar preço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 11:44 Para compartilhar:

A Antofagasta divulgou relatório de produção relativo ao quarto trimestre de 2023, no qual reafirma sua expectativa para a produção de cobre da empresa em todo o ano atual, na faixa entre 670 mil e 710 mil toneladas do metal. Além disso, a companhia avalia que os preços do cobre continuavam a mostrar estabilidade em 2023, e acrescenta que o papel fundamental do cobre na transição energética apoiará seus preços no longo prazo.

Em 2023, a produção de cobre da Antofagasta foi de 660.600 toneladas, uma alta de 2% na comparação com o ano anterior.

Apenas no quarto trimestre de ano passado, a produção de cobre foi de 191.500 toneladas, alta de 10% ante o terceiro trimestre.

A produção de ouro foi de 209.100 onças, alta de 18% ante 2022. No quarto trimestre de 2023, houve alta de 14% ante o trimestre anterior, com produção de 65.500 onças do metal precioso.

