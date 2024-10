Antofagasta reafirma expectativa de produção; em Londres, ação sobe quase 3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 8:45 Para compartilhar:

A mineradora chilena Antofagasta confirmou sua expectativa para a produção de cobre este ano, após aumento no resultado trimestral. Em relatório, a empresa disse nesta quarta-feira que produziu 179 mil toneladas de cobre no terceiro trimestre de 2024, 15,3% mais do que nos três meses anteriores. Já o custo líquido caiu 17%, a US$ 1,62 por libra-peso.

A empresa, que é listada na Bolsa de Londres, reafirmou sua projeção para a produção de cobre este ano, ainda esperando que fique no piso de uma faixa de 670 mil a 710 mil toneladas. Para 2025, a meta é produzir entre 660 mil e 700 mil toneladas.

Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação da Antofagasta subia 2,7% no mercado inglês.