Antofagasta corta projeção para produção de cobre em 2023

A mineradora chilena Antofagasta reduziu sua expectativa de produção de cobre em 2023, embora seu desempenho tenha sido positivo no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, a empresa produziu 295,5 mil toneladas de cobre a um custo líquido de US$ 1,75 por libra-peso, ante 268,6 mil toneladas a um custo líquido de US$ 1,82 por libra-peso em igual período do ano passado, graças ao melhor resultado de Los Pelambres.

Para todo o ano de 2023, a Antofagasta cortou sua projeção para a produção de cobre, para uma faixa de 640 mil a 670 mil toneladas, de um intervalo anterior de 670 mil a 710 mil toneladas, em função de atrasos em obras em Los Pelambres e menor disponibilidade de água na primeira metade do ano.

A Antofagasta, que é listada na Bolsa de Londres, também elevou sua previsão para o custo de produção no ano, de US$ 2,20 para US$ 2,30 por libra-peso.

Por volta das 9h35 (de Brasília), a ação da Antofagasta caía 3% no mercado inglês.

