“Antissocial”: Carol & Vitoria confessam inseguranças em novo single

Da Redação 10/11/2023 - 15:42

Carol & Vitoria lançam, às 00h desta sexta-feira, 10, o novo single “Antissocial”. A faixa é a segunda amostra da nova era da dupla, que se mostra cada vez mais madura em sua arte. Para o videoclipe, as artistas retornam ao universo colegial pop, dessa vez com reflexões ainda mais profundas.

O duo carioca catarinense sempre usou suas músicas para promover debates sócio-culturais importantes. Aqui não é diferente. “Você disse que me amava / Mas eu não soube lidar / Sozinha eu não quebro a minha cara”, as irmãs cantam na canção, sobre um eu-lírico cujas inseguranças o impedem de viver um amor pleno.

Mas essa insegurança não surge do nada: nasce de problemas de saúde mental e uma bagagem emocional pesada. “O amor é dos espertos / E eu vou morrer sozinha”, elas continuam na letra. Os versos foram escritos pela própria Carolzinha, em parceria com Daniel Ferrera (que já colaborou com nomes como Juliette, Claudia Leitte e Carol Biazin).

São constatações sérias, mas que aqui são abordadas de forma ao mesmo tempo pessimista e bem humorada. Isso se dá também pela construção sonora da faixa, inspirada no synthpop e pop rock da década de 1980. O resultado é um som de clima melancólico, mas com melodia chiclete e dançante.

A produção foi assinada pela Canetaria – coletivo musical responsável por hits como “Love, Love” (MC Melody) e “Vai Vendo” (Anitta) – ao lado do músico indicado ao Grammy Latino, Lucas Vaz.

Em seu videoclipe, “Antissocial” também propõe um diálogo marcante da cultura pop com as reflexões de sua letra. Quase que em uma continuação do vídeo anterior (“Amigos Não Se Pegam”, lançada em agosto deste ano), o novo audiovisual retrata Carol & Vitoria em sua formatura, momento que deveria ser de alegria para ambas.

No entanto, medos e traumas impedem que elas curtam suas conquistas. Mas, no maior estilo do filme “Feitiço do Tempo” (1993), elas acabam revivendo esse dia várias vezes, até que consigam extravasar e quebrar a barreira de suas inseguranças.

A novidade representa mais um passo na evolução da carreira de Carol & Vitoria, que cada vez mais expande seu universo musical com produções pop diversas, conscientes e reflexivas.

Confira o clipe:

