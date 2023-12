Antimonopólio: gigante chinesa do comércio eletrônico JD. vence processo contra Alibaba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 14:34 Para compartilhar:

A gigante chinesa do comércio eletrônico JD.com anunciou que ganhou uma ação judicial contra o rival Alibaba Group Holding, que foi multado em 1 bilhão de yuans (US$ 140,7 milhões) por práticas de monopólio. Descobriu-se que Zhejiang Tmall Network, Zhejiang Tmall Technology e Alibaba Group abusaram do domínio do mercado e se envolveram em práticas monopolistas, causando graves danos à JD.com, disse a empresa em comunicado na sexta-feira, 29, citando uma decisão judicial de Pequim.

A prática conhecida como “escolher um entre os dois” obriga os comerciantes a assinarem acordos de exclusividade com um único varejista online, impedindo-os de oferecer produtos em outras plataformas. O caso foi apresentado ao Supremo Tribunal Popular de Pequim em 2017. A Administração Estatal de Regulação do Mercado lançou uma investigação sobre as práticas monopolistas do Alibaba em dezembro de 2020.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias