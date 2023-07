Antigo cargueiro romano é descoberto no fundo do mar da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 28 JUL (ANSA) – Um antigo barco cargueiro romano, provavelmente do século 1 ou 2 a.C, foi encontrado em Civitavecchia, na província de Roma, a cerca de 160 metros de profundidade no mar Tirreno.

Dentro da embarcação também foram encontradas cerca de 100 ânforas romanas, um tipo de vaso antigo de barro que era usado para armazenar comidas e bebidas.

Os objetos estavam em sua maioria íntegros, formando um depósito de cerca de 12 metros de largura e 17 de altura, indicando que a embarcação teria dimensões de ao menos 20 metros.

As operações de busca e recuperação foram realizadas por agentes do Centro de Carabineiros Subaquáticos, com o apoio de uma embarcação patrulheira e de um veículo submersível equipado com um sonar.

A descoberta representa os naufrágios de embarcações romanas e as antigas negociações comerciais marítimas.

Agora, autoridades e pesquisadores vão trabalhar na demarcação, proteção e exploração da área arqueológica submersa.

