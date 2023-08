Antiga mansão de Al Capone em Miami é demolida

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 20:50 Compartilhe

ROMA, 15 AGO (ANSA) – A antiga residência do mafioso Al Capone em Miami, nos Estados Unidos, foi demolida apesar dos esforços de grupos defensores do patrimônio cultural tentarem preservá-la.

De acordo com a imprensa norte-americana, citando um porta-voz do governo da cidade, antes da demolição, o Conselho de Preservação Histórica de Miami Beach estava considerando conceder à residência a designação de “casa histórica”.

A entrada em vigor de uma nova lei, no entanto, não dá autoridade para o conselho considerar a prática sem o consentimento do proprietário da vila.

Com estilo colonial, a residência é localizada à beira-mar em Palm Island e conta com dois andares, oito quartos, oito banheiros, uma sauna, um spa e uma grande piscina, além de ser circundada por palmeiras.

O imóvel foi vendido em outubro de 2021 por US$ 15,5 milhões para o incorporador de imóveis Todd Glaser e o investidor Nelson Gonzalez. O objetivo da dupla sempre foi demolir o local e apagar o legado do mafioso, mas a questão havia gerado um grande debate na comunidade.

De acordo com Glaser, a casa sofreu danos extensos, com parte da estrutura submersa devido às enchentes. “É uma merda, é uma pena para Miami Beach”, comentou ele.

A vila originalmente pertencia a Clarence Busch da dinastia Anhueser-Busch, que já controlou a maior cervejaria do mundo. No entanto, o gangster natural de Chicago comprou o imóvel em 1928 – seis anos após a sua construção – por US$ 40 mil.

Além de ter morado na mansão durante o tempo que ficou foragido, a casa foi onde ele faleceu, aos 48 anos, vítima de um ataque cardíaco e um AVC. Acredita-se também que ele tenha planejado o Massacre do “Dia de São Valentim”, no qual sete membros de uma gangue rival foram assassinados em um estacionamento de Chicago por homens disfarçados de policiais. (ANSA).

