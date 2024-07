Antiga estrada romana na Itália se torna patrimônio da Unesco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2024 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 27 JUL (ANSA) – A antiga “Via Appia”, uma das mais importantes e históricas estradas romanas, foi declarada patrimônio mundial da Unesco neste sábado (27).

Com a decisão do comitê do órgão, que se reuniu em Nova Delhi, a estrada de 900 quilômetros de extensão se tornou o 60º sítio italiano a ser reconhecido.

A candidatura da “Via Appia” foi a primeira promovida diretamente pelo Ministério da Cultura, que coordenou todas as fases do processo e preparou a documentação necessária.

“Esse resultado é fruto de um trabalho de equipe que contou com o envolvimento de múltiplas instituições”, celebrou a pasta.

“Expresso toda a minha satisfação e orgulho pelo ótimo resultado obtido. A Unesco compreendeu o excepcional valor universal de uma extraordinária obra de engenharia que ao longo dos séculos foi essencial para o intercâmbio comercial, social e cultural com o Mediterrâneo e o Oriente”, disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

A estrada, que liga Roma a Brindisi, é também popular por ter sido envolvida em muitas histórias da antiguidade, trocas comerciais e batalhas. (ANSA).