Anthony Joshua bate Otto Wallin no 5º round, e Joseph Parker derrota Deontay Wilder por pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/12/2023 - 21:20 Para compartilhar:

O anunciado duelo de boxe entre o britânico Anthony Joshua e o americano Deontay Wilder, dia 9 de março, está cancelado. Wilder perdeu, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, para o neozelandês Joseph Parker, por pontos, após 12 assaltos, inviabilizando o evento. Wilder soma agora 43-3-1 (42 nocautes), enquanto Parker tem 34-3 (23).

Joshua cumpriu seu papel, ao vencer o sueco Otto Wallin, por nocaute técnico, no quinto assalto. Seu cartel é 27-4, com 23 nocautes. Wallin perdeu a segunda, após 28 lutas.

Com a vitória, o campeão olímpico em Londres/2012 tem duas opções para sua próxima luta. Enfrentar o croata Filip Filip Hrgovic ou encara PEA terceira vez o americano de origem mexicana Andy Ruiz.

Hrgovic lutou na mesma programação e precisou de apenas 1min43 para superar o australiano Marc de Mori. Seu cartel é invicto, com 17 vitórias (14 nocautes) Já Ruiz estava presente no ginásio da capital da Arábia Saudita.

Em outra preliminar, o russo Dmitry Bivol manteve o cinturão dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe, ao derrotar o americano Lyndon Arthur, por pontos, após 12 assaltos. Os três jurados foram unânimes ao apontar 120 a 107.

O próximo duelo para Bivol, invicto com 22 vitórias (11 nocautes) deverá ser contra o vencedor do combate entre o russo Artur Beterbiev e o britânico Callum Smith marcado para 13 de janeiro, no Canadá.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias