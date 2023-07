Anthony Garotinho é internado no Rio de Janeiro

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 22/07/2023 - 0:48 Compartilhe

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, de 63 anos, está internado no hospital da Unimed, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, vítima de pneumonia. Garotinho já havia informado por meio de suas redes sociais, no início da semana, que estava em casa, de repouso, para tratar uma pneumonia e chegou a dizer que precisaria adiar alguns compromissos devido ao quadro de febre e tosse forte.

O quadro acabou se agravando e o ex-governador foi internado no fim desta semana. Ele está acompanhado da esposa, Rosinha Garotinho, e recebendo medicação endovenosa. A previsão é que o ele fique internado até este domingo (23), quando fará nova bateria de exames para confirmar se o tratamento evoluiu e poderá retornar para casa.

Garotinho foi prefeito de Campos por dois mandatos e foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro em 1998, com apoio do ex-governador Leonel Brizola. Em 2010, foi eleito deputado federal. Chegou a se candidatar à Presidência da República em 2002, mas terminou a corrida eleitoral na terceira colocação.

Ele também responde a processos na Justiça, acusado de corrupção, e, por isso, já foi preso diversas vezes em caráter preventivo. Em 2021, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) condenou Garotinho pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento público e coação no curso do processo. No ano seguinte, a corte confirmou a condenação, impedindo-o de concorrer nas eleições.

